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Польша готова систематически передавать Украине самолеты МиГ-29, - Дуда

Новина українською →
Рейкьявик, Среда 17 мая 2023 12:45
Польша готова систематически передавать Украине самолеты МиГ-29, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Польские власти готовы к тому, чтобы систематически предоставлять Украине самолеты МиГ-29. Варшава будет действовать в рамках той помощи, которую может предоставить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды во время общения с журналистами в Рейкьявике на саммите Совета Европы, его цитирует wPolityce.pl.

По его словам, Польша входит в тройку стран (после США и Великобритании), которые больше всего помогают Украине.

"Мы готовы систематически передавать самолеты МиГ-29. Мы инициировали коалицию для военной поддержки Украины, но в тех элементах, которые мы можем себе это позволить", - заявил Дуда.

Сколько Польша уже передала МиГ-29

Отметим, что в середине марта Польша со Словакией согласилась передать Украине истребители МиГ-29.

Напомним, недавно в Польше заявили, что уже передали Украине 14 единиц МиГ-29. В общей сложности Варшава имеет по меньшей мере 22 таких истребителя в составе своих Воздушных сил страны.

Добавим, в апреле Варшава обратилась в Берлин с просьбой согласовать поставки в Украину истребителей советского образца МиГ-29, которые Польша ранее получила из старых запасов ГДР. Германия же оперативно согласовала поставки.

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Польша Анджей Дуда Варшава Авиация Украины Миг-29
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