Україна та Польща можуть укласти новий договір про добросусідство

Польща до кінця 2023 року сподівається підписати новий договір з Україною про добросусідство, дружні відносини і співробітництво.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За його словами, Польща прагне укласти договір, який “перетворить наші відносини на справді стратегічні, поглибить наше партнерство не лише на рівні держав, а й суспільств, і відкриє двері для розвитку обох економік”.

“Ми маємо намір підписати оновлений основний договір, щойно обидві сторони завершать роботу над його змістом. Ми прагнемо, щоб це сталося ще в цьому році”,- зазначив речник МЗС Польщі.