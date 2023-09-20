В Польше допустили снижение помощи Украине из-за "зернового вопроса"

Об этом заявил министр Польши по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк, пишет РБК-Украина со ссылкой на PAP .

"Действия Украины не производят на нас впечатления… но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно из опросов, уровня общественной поддержки дальнейшей помощи Украине. И это вредит самой Украине", - сказал он.

При этом министр в своих аргументах ссылается на зависимость объемов дальнейшей помощи Украине от общественной поддержки, то есть самих поляков.

"Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину, но - чтобы это было возможно - мы должны иметь поддержку польского народа в этом вопросе. Поэтому, если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор", - добавил Шинковский вель Сэнк.

Он также добавил, что польское правительство "неумолимо" в вопросе запрета импорта агропродукции из Украины.

"Украина должна будет выполнить все условия, и украинское сельское хозяйство может, конечно, иметь доступ к европейским рынкам, но не таким образом, чтобы это угрожало польским фермерам", - добавил министр.

Запрет на импорт зерна из Украины

15 сентября Еврокомиссия решила отменить запрет на импорт украинского зерна в Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. После такого решения Польша, Венгрия и Словакия продолжили ограничения в одностороннем порядке.

В контексте этого вчера ггосударственный секретарь Канцелярии премьер-министра Польши Петр Мюллер признал, что "связи между двумя странами ухудшаются накануне октябрьских выборов в Польше" и Варшава, вероятно, сократит финансовую поддержку беженцев из Украины.