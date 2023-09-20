В Польше допустили снижение помощи Украине из-за "зернового вопроса"
Польша может уменьшить поддержку Украины из-за кризиса, возникшего вокруг импорта агропродукции из Украины.
Об этом заявил министр Польши по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк, пишет РБК-Украина со ссылкой на PAP.
"Действия Украины не производят на нас впечатления… но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно из опросов, уровня общественной поддержки дальнейшей помощи Украине. И это вредит самой Украине", - сказал он.
При этом министр в своих аргументах ссылается на зависимость объемов дальнейшей помощи Украине от общественной поддержки, то есть самих поляков.
"Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину, но - чтобы это было возможно - мы должны иметь поддержку польского народа в этом вопросе. Поэтому, если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор", - добавил Шинковский вель Сэнк.
Он также добавил, что польское правительство "неумолимо" в вопросе запрета импорта агропродукции из Украины.
"Украина должна будет выполнить все условия, и украинское сельское хозяйство может, конечно, иметь доступ к европейским рынкам, но не таким образом, чтобы это угрожало польским фермерам", - добавил министр.
Запрет на импорт зерна из Украины
15 сентября Еврокомиссия решила отменить запрет на импорт украинского зерна в Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. После такого решения Польша, Венгрия и Словакия продолжили ограничения в одностороннем порядке.
В контексте этого вчера ггосударственный секретарь Канцелярии премьер-министра Польши Петр Мюллер признал, что "связи между двумя странами ухудшаются накануне октябрьских выборов в Польше" и Варшава, вероятно, сократит финансовую поддержку беженцев из Украины.
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