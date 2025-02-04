Украина и Польша договорились о производстве вооружения, подписали меморандум

Вчера, 3 февраля, "Украинская оборонная промышленность" и Польская оружейная группа подписали меморандум, который определяет рамочные договоренности в вопросе оборонного сотрудничества стран.

"Также состоялись двусторонние переговоры, в которых, кроме чиновников обеих стран и Посольства Польши, приняли участие представители оборонных компаний. Обсудили ход совместных проектов, а также обозначили перспективные направления сотрудничества - в частности, в области локализации производства польской оборонной продукции в Украине, создание совместных предприятий и изготовление взрывчатых веществ", - добавляет ведомство.

Меморандум был подписан в присутствии главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина и Государственного секретаря Министерства обороны Республики Польша Цезары Томчика.

В частности, предусмотрена наработка финансовых механизмов для привлечения инструментов и средств, предусмотренных Европейской оборонной стратегией и Европейской оборонно-промышленной программой.

Поддержка Украины со стороны Польши

Польша стала одним из ключевых союзников Украины с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации, предоставляя военную, гуманитарную и политическую поддержку. Варшава передала Киеву значительное количество вооружения, в частности танки, артиллерию, бронетехнику и боеприпасы, а также способствовала обучению украинских военных. Польша активно поддерживала санкционное давление на Россию, лоббировала интересы Украины на международном уровне и способствовала ее евроинтеграционным стремлениям.

В январе глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о подготовке нового пакета военной помощи Украине.

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