Україна та Польща домовились про виробництво озброєння, підписали меморандум

"Також відбулись двосторонні перемовини, в яких, окрім урядовців обох країн та Посольства Польщі, взяли участь представники оборонних компаній. Обговорили хід спільних проектів, а також окреслили перспективні напрямки співпраці – зокрема, в галузі локалізації виробництва польської оборонної продукції в Україні, створення спільних підприємств та виготовлення вибухових речовин", - додає відомство.

Меморандум було підписано у присутності голови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна й Державного секретаря Міністерства оборони Республіки Польща Цезари Томчика.

Підтримка України з боку Польщі

Польща стала одним із ключових союзників України з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації, надаючи військову, гуманітарну та політичну підтримку. Варшава передала Києву значну кількість озброєння, зокрема танки, артилерію, бронетехніку та боєприпаси, а також сприяла навчанню українських військових. Польща активно підтримувала санкційний тиск на Росію, лобіювала інтереси України на міжнародному рівні та сприяла її євроінтеграційним прагненням.

У січні голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив про підготовку нового пакета військової допомоги Україні.

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