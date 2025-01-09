В Минобороны Польши анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Польша готовит новый пакет военной помощи Украине. Также Киев получит очередные партии танков в рамках соответствующей коалиции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша на встрече "Рамштайн".
"Польша готовит еще один пакет поддержки для Украины, еще одно пожертвование. Что возможно, мы всегда жертвуем", - сказал он.
В то же время польский министр уточнил, что "есть граница, которую мы не пересекаем".
"Это граница безопасности польского государства", - подчеркнул глава оборонного ведомства.
Украина получит очередные партии танков
Также Косиняк-Камыш добавил, что на заседании Контактной группы по обороне Украины представил дорожную карту коалиции по созданию бронетанкового потенциала для Украины и информацию о следующем пожертвовании.
"Все страны, участвующие в этой встрече, готовятся к дальнейшей поддержке и пожертвованиям в пользу Украины", - резюмировал он.
Помощь Украине от Польши
О том, что Польша передаст Украине новый пакет помощи анонсировалось еще в середине декабря. Тогда точная дата передачи нового пакета не называлась, но предполагалось, что это произойдет в январе 2025 года.
Напомним, "Танковая коалиция" - это сообщество государств-партнеров, согласившихся поставлять танки Украине для отражения агрессии РФ. Так, в рамках этой коалиции США передали Украине Abrams М1А2, а Британия - Challenger-2.
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