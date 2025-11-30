Украина и Норвегия будут совместно производить отечественные дроны, - Шмыгаль

Украина и Норвегия будут совместно производить отечественные дроны. Соответствующий документ подписали министры обороны двух стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
"Это важный шаг, который позволит масштабировать наши возможности и усилить оборону Украины", - отметил Шмыгаль.
По его словам, следующий этап - это быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.
"Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В свою очередь, мы получим сильную производственную площадку, которая обеспечит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями", - добавил он.
Отмечается, что этот проект - пример сотрудничества, которое Украина выстраивает с партнерами: кооперация, усиливающая обороноспособность всех стран свободного мира.
Напомним, ранее стало известно, что Британия подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Оно предусматривает обмен технологиями, что усилит национальную безопасность обеих стран.
Также ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина совместно с Соединенными Штатами начала выпускать дроны-перехватчики, которые способны бороться с ударными беспилотниками РФ.
Сейчас Украина работает над противодействием российским управляемым авиабомбам. Для этого несколько компаний работают над созданием специальных дронов-перехватчиков. Кроме того, украинские инженеры создали дешевые дроны-перехватчики, которые уже сбивают сотни российских "Шахедов".