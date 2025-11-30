RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украина и Норвегия будут совместно производить отечественные дроны, - Шмыгаль

Фото: Украина и Норвегия будут совместно производить отечественные дроны (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина и Норвегия будут совместно производить отечественные дроны. Соответствующий документ подписали министры обороны двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Это важный шаг, который позволит масштабировать наши возможности и усилить оборону Украины", - отметил Шмыгаль.

По его словам, следующий этап - это быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.

"Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В свою очередь, мы получим сильную производственную площадку, которая обеспечит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями", - добавил он.

Отмечается, что этот проект - пример сотрудничества, которое Украина выстраивает с партнерами: кооперация, усиливающая обороноспособность всех стран свободного мира.

 

Украина выпускает дроны с партнерами

Напомним, ранее стало известно, что Британия подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Оно предусматривает обмен технологиями, что усилит национальную безопасность обеих стран.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина совместно с Соединенными Штатами начала выпускать дроны-перехватчики, которые способны бороться с ударными беспилотниками РФ.

Сейчас Украина работает над противодействием российским управляемым авиабомбам. Для этого несколько компаний работают над созданием специальных дронов-перехватчиков. Кроме того, украинские инженеры создали дешевые дроны-перехватчики, которые уже сбивают сотни российских "Шахедов".

Читайте РБК-Украина в Google News
ДрониНорвегияДенис Шмыгаль