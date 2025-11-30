Украина и Норвегия будут совместно производить отечественные дроны, - Шмыгаль

"Это важный шаг, который позволит масштабировать наши возможности и усилить оборону Украины", - отметил Шмыгаль.

По его словам, следующий этап - это быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.

"Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В свою очередь, мы получим сильную производственную площадку, которая обеспечит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями", - добавил он.

Отмечается, что этот проект - пример сотрудничества, которое Украина выстраивает с партнерами: кооперация, усиливающая обороноспособность всех стран свободного мира.