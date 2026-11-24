Украина и Германия разворачивают производство дронов-разведчиков для ВСУ: детали
В Берлине министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Германии Борис Писториус подписали соглашение о совместном производстве дронов-разведчиков для ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"У нас уже есть совместные предприятия и системно расширяем это сотрудничество. Теперь запускаем еще один проект - в сфере беспилотников для тактической разведки. Эти системы помогут нашим воинам лучше видеть поле боя, планировать и выполнять боевые задачи", - заявил Евгений Хмара, министр обороны Украины.
В 2027 году на украинско-немецком предприятии планируется изготовить несколько тысяч украинских беспилотников для тактической разведки и наблюдения.
Немецкая сторона будет финансировать производство, развертывание необходимых мощностей и дальнейшую поддержку. Также предусмотрена возможность дальнейшего увеличения объемов поставок для Сил обороны.
На сегодняшний день Германия является одним из крупнейших партнеров Украины в вопросе реализации совместных производств. Украина уже реализует 11 таких проектов с разными странами-партнерами. После сегодняшнего подписания их будет 12, из них 6 – именно с Германией.
Ранее сообщалось, что Германия станет первой страной, которой Украина предоставит доступ к боевой цифровой экосистеме DELTA . Письмо о намерениях по сотрудничеству в этой сфере в Берлине подписали министры обороны Украины и Германии Евгений Хмара и Борис Писториус.
Также мы писали, что в модуле Mission Control боевой экосистемы DELTA зафиксировано более 3 миллионов миссий по поражению враждебных целей . Только в сентябре военные внесли туда более 1,8 млн результатов миссий, а это более чем в девять раз больше, чем в начале года.