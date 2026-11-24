У Берліні міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали угоду щодо спільного виробництва дронів-розвідників для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

"Ми вже маємо спільні підприємства і системно розширюємо цю співпрацю. Тепер запускаємо ще один проект - у сфері безпілотників для тактичної розвідки. Ці системи допоможуть нашим воїнам краще бачити поле бою, планувати та виконувати бойові завдання", - заявив Євгеній Хмара, міністр оборони України.

Зазначається, що у 2027 році на українсько-німецькому підприємстві планується виготовити декілька тисяч українських безпілотників для тактичної розвідки та спостереження.

Німецька сторона фінансуватиме виробництво, розгортання необхідних потужностей та подальшу підтримку. Також передбачена можливість надалі збільшувати обсяги постачання для Сил оборони.

На сьогодні Німеччина є одним із найбільших партнерів України у питанні реалізації спільних виробництв. Україна вже реалізовує 11 таких проектів з різними країнами-партнерами. Після сьогоднішнього підписання їх буде 12, з них 6 - саме з Німеччиною.