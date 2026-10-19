Рост в девять раз: сколько миссий по поражению вражеских целей зафиксировали в системе DELTA
В Mission Control, модуле боевой экосистемы DELTA, зафиксировано более 3 миллионов миссий по поражению враждебных целей. Только в сентябре военные внесли в систему более 1,8 млн результатов выполненных миссий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
За сентябрь военные добавили в Mission Control более 1,8 млн результатов выполненных миссий. В начале года этот показатель составил около 196 тысяч в месяц, так что за девять месяцев он вырос более чем в девять раз.
Всего на 1 октября в системе зафиксировано почти 3,6 млн. разведывательных миссий и более 3 млн миссий по поражению целей. Еще более 1,02 млн приходится на логистические миссии БпЛА, а почти 168 тысяч на логистические миссии наземных роботизированных комплексов. Также в Mission Control учли почти 500 тысяч миссий по перехвату воздушных целей и почти 370 тысяч миссий по дистанционному минированию.
Модуль не только сохраняет данные о результатах применения. Их можно анализировать, сравнивать эффективность разных подходов и учитывать при планировании последующих действий. Таким образом, у DELTA формируется единый цифровой цикл: планирование, применение, анализ и последующее решение.
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Минобороны сообщило, что в 2026 году Агентство оборонных закупок законтрактовало на 300% больше БпЛА, чем за прошлый год. За последние месяцы объем контрактирования дронов разных типов вырос примерно в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а контрактование FPV-дронов уже на 54% превысило показатель за весь 2025 год.
В то же время 14 октября в ведомстве заявили, что качество связи "военного пакета" Starlink на украинских дронах на скорости до 160 км/ч улучшилось, но SpaceX сохраняет ограничения на уровне 161 км/ч.