Венгрия пошла против ЕС по поводу убежища для украинских мужчин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра в парламенте.

Что предлагает Еврокомиссия

Во время парламентского заседания депутат от партии Mi Hazánk Ласло Тороцкая обратил внимание на предложение Европейской комиссии от 26 июня.

По его словам, Еврокомиссия предлагает в будущем не предоставлять временную защиту гражданам Украины призывного возраста, если у них нет разрешения украинской власти на выезд из страны из-за военных обязанностей.

Тороцкий заявил, что это может затронуть и этнических венгров Закарпатья.

По словам депутата, таких мужчин могут отправить "в более чем 1000 километрах от родной земли на фронт" как "пушечное мясо".

Он призвал правительство Венгрии и министра иностранных дел выступить против такой инициативы.

Каков был ответ Мадяра

Петер Мадяр ответил, что венгерская позиция уже была озвучена на заседании Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге.

По его словам, министр внутренних дел Венгрии Габор Посваи заявил, что Будапешт вместе с еще шестью-семью странами не поддерживает предложение Европейской комиссии.

Премьер также отметил, что даже если новые правила будут одобрены на уровне ЕС и вступят в силу ориентировочно в марте 2027 года, это не лишит Венгрию права самостоятельно предоставлять статус беженца прибывающим в страну людям, спасаясь от войны или мобилизации.

"Каждый венгерский соотечественник может рассчитывать на правительство Тисы как здесь, так и за рубежом", - заявил Петер Мадяр.