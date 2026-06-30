ua en ru
Вт, 30 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Венгрия пошла против ЕС по поводу убежища для украинских мужчин

15:24 30.06.2026 Вт
2 мин
Мадьяр отреагировал на планы ЕС не предоставлять защиту военнообязанным украинцам
aimg Ирина Глухова
Венгрия пошла против ЕС по поводу убежища для украинских мужчин Фото: премьер-министр Венгрии Петер Мадяр (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Правительство Венгрии не поддержит предложение ЕС лишить временной защиты украинских мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра в парламенте.

Что предлагает Еврокомиссия

Во время парламентского заседания депутат от партии Mi Hazánk Ласло Тороцкая обратил внимание на предложение Европейской комиссии от 26 июня.

По его словам, Еврокомиссия предлагает в будущем не предоставлять временную защиту гражданам Украины призывного возраста, если у них нет разрешения украинской власти на выезд из страны из-за военных обязанностей.

Тороцкий заявил, что это может затронуть и этнических венгров Закарпатья.

По словам депутата, таких мужчин могут отправить "в более чем 1000 километрах от родной земли на фронт" как "пушечное мясо".

Он призвал правительство Венгрии и министра иностранных дел выступить против такой инициативы.

Каков был ответ Мадяра

Петер Мадяр ответил, что венгерская позиция уже была озвучена на заседании Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге.

По его словам, министр внутренних дел Венгрии Габор Посваи заявил, что Будапешт вместе с еще шестью-семью странами не поддерживает предложение Европейской комиссии.

Премьер также отметил, что даже если новые правила будут одобрены на уровне ЕС и вступят в силу ориентировочно в марте 2027 года, это не лишит Венгрию права самостоятельно предоставлять статус беженца прибывающим в страну людям, спасаясь от войны или мобилизации.

"Каждый венгерский соотечественник может рассчитывать на правительство Тисы как здесь, так и за рубежом", - заявил Петер Мадяр.

Как писало РБК-Украина, ранее страны ЕС обсуждали, стоит ли лишить мужчин призывного возраста временной защиты после 2027 года . Изменения могут затронуть две категории.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Венгрия Петер Мадьяр Война в Украине Мобилизация в Украине
Новости
Кто такой Вадим Ермолаев и что известно о покушении на олигарха в Монако
Кто такой Вадим Ермолаев и что известно о покушении на олигарха в Монако
Аналитика
"Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым