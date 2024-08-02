Украина и Ирландия начали обсуждать соглашение о гарантиях безопасности

Первый раунд переговоров провел заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

"Мы ценим многогранную поддержку Украины со стороны Ирландии и наше сотрудничество по пути Украины к членству в ЕС. Ирландия демонстрирует солидарность в нашей совместной борьбе за защиту общих ценностей, справедливый мир и безопасную Европу", - отметил Жовква.

Как отметили в ведомстве, в ходе переговоров было обсуждено содержание двустороннего соглашения. Также стороны обменялись мнениями насчет конкретных положений и договорились о дальнейших шагах.