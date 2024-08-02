Україна та Ірландія почали обговорювати угоду про гарантії безпеки

Перший раунд переговорів провів заступник керівника ОП Ігор Жовква.

"Ми цінуємо багатогранну підтримку України з боку Ірландії та нашу співпрацю на шляху України до членства в ЄС. Ірландія демонструє солідарність у нашій спільній боротьбі за захист спільних цінностей, справедливий мир і безпечну Європу", - зазначив Жовква.

Як зазначили у відомстві, під час переговорів було обговорено зміст двосторонньої угоди. Також сторони обмінялися думками щодо конкретних положень та домовилися про подальші кроки.