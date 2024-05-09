Украина и Ирландия договорились начать работу над соглашением по безопасности
Украина и Ирландия договорились в ближайшее время начать работу над двухсторонним соглашением по безопасности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.
"Нейтралитет Ирландии не означает пренебрежения к справедливости и восстановлению мира. Во время нашего разговора премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подтвердил свое участие в Саммите мира", - сообщил он.
Зеленский заявил, что благодарен Ирландии за ее гуманитарную и логистическую поддержку. Они также обсудили дальнейшее сотрудничество в области гуманитарного разминирования.
"Мы договорились направить наши команды, чтобы как можно скорее начать работу над двусторонним соглашением по безопасности на основе Вильнюсской декларации G7", - подчеркнул президент.
Гарантии безопасности
В июле 2023 года на полях саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран G7 скрепили подписями декларацию, провозглашающую гарантии безопасности для Украины.
На сегодняшний день двусторонние соглашения, основанные на положениях этой декларации, уже заключены между Украиной и рядом стран, включая Великобританию, Канаду, Германию, Францию, Данию, Италию, Финляндию, Нидерланды и Латвию.
Помимо этого, Украина активно сотрудничает с США над созданием соглашения о гарантиях безопасности, рассчитанного на 10 лет. Ожидается, что финализация и подписание документа состоится уже в мае.
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