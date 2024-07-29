Украина и Греция завершают работу над подготовкой соглашения о безопасности
Украина и Греция финализируют текст двустороннего соглашения по безопасности. Лидеры стран смогут подписать его в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с Грецией по подписанию двустороннего соглашения о безопасности.
Стороны продолжили работу над проектом документа и согласовали график дальнейших переговоров для финализации соглашения, чтобы лидеры могли подписать его в ближайшее время.
"Наше государство уже заключило 25 двусторонних сделок безопасности на выполнение Совместной декларации G7, принятой в прошлом году в Вильнюсе. Сейчас Украина ведет переговоры еще с четырьмя государствами для подписания документа безопасности", - сообщили в Офисе президента.
Напомним, на днях украинский президент Владимир Зеленский анонсировал еще четыре новых соглашения о гарантиях безопасности со странами-партнерами.
Настоящий момент соглашения уже подписаны с:
- Великобританией,
- Германией,
- Францией,
- Данией,
- Канадой,
- Италией,
- Нидерландами,
- Финляндией,
- Латвией,
- Испанией,
- Бельгией,
- Португалией,
- Швецией,
- Исландией,
- Норвегией,
- Японией,
- США,
- ЕС,
- Эстонией,
- Литвой,
- Польшей,
- Люксембургом,
- Румынией,
- Чехией,
- Словенией,
- Люксембургом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.