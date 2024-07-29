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Украина и Греция завершают работу над подготовкой соглашения о безопасности

Страна, Понедельник 29 июля 2024 21:52
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Украина и Греция завершают работу над подготовкой соглашения о безопасности Фото: Украина и Греция финализуют текст двустороннего соглашения о безопасности (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Греция финализируют текст двустороннего соглашения по безопасности. Лидеры стран смогут подписать его в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с Грецией по подписанию двустороннего соглашения о безопасности.

Стороны продолжили работу над проектом документа и согласовали график дальнейших переговоров для финализации соглашения, чтобы лидеры могли подписать его в ближайшее время.

"Наше государство уже заключило 25 двусторонних сделок безопасности на выполнение Совместной декларации G7, принятой в прошлом году в Вильнюсе. Сейчас Украина ведет переговоры еще с четырьмя государствами для подписания документа безопасности", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, на днях украинский президент Владимир Зеленский анонсировал еще четыре новых соглашения о гарантиях безопасности со странами-партнерами.

Настоящий момент соглашения уже подписаны с:

  • Великобританией,
  • Германией,
  • Францией,
  • Данией,
  • Канадой,
  • Италией,
  • Нидерландами,
  • Финляндией,
  • Латвией,
  • Испанией,
  • Бельгией,
  • Португалией,
  • Швецией,
  • Исландией,
  • Норвегией,
  • Японией,
  • США,
  • ЕС,
  • Эстонией,
  • Литвой,
  • Польшей,
  • Люксембургом,
  • Румынией,
  • Чехией,
  • Словенией,
  • Люксембургом.

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