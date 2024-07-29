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Україна та Греція завершують роботу над підготовкою безпекової угоди

Цкраїна, Понеділок 29 липня 2024 21:52
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Україна та Греція завершують роботу над підготовкою безпекової угоди Фото: Україна та Греція фіналізують текст двосторонньої безпекової угоди (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна та Греція фіналізують текст двосторонньої безпекової угоди. Лідери країн зможуть підписати її найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із Грецією щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа й узгодили графік подальших переговорів для фіналізації угоди, щоби лідери могли підписати її найближчим часом.

"Наша держава вже уклала 25 двосторонніх безпекових угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої торік у Вільнюсі. Зараз Україна веде переговори ще з чотирма державами для підписання безпекового документа", - повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, днями український президент Володимир Зеленський анонсував ще чотири нові угоди про гарантії безпеки з країнами-партнерами.

Наданий момент угоди вже підписані з:

  • Великою Британією,
  • Німеччиною,
  • Францією,
  • Данією,
  • Канадою,
  • Італією,
  • Нідерландами,
  • Фінляндією,
  • Латвією,
  • Іспанією,
  • Бельгією,
  • Португалією,
  • Швецією,
  • Ісландією,
  • Норвегією,
  • Японією,
  • США,
  • ЄС,
  • Естонією,
  • Литвою,
  • Польщею,
  • Люксембургом,
  • Румунією,
  • Чехією,
  • Словенією,
  • Люксембургом.

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