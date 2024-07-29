Україна та Греція завершують роботу над підготовкою безпекової угоди

Україна та Греція фіналізують текст двосторонньої безпекової угоди. Лідери країн зможуть підписати її найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із Грецією щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа й узгодили графік подальших переговорів для фіналізації угоди, щоби лідери могли підписати її найближчим часом.

"Наша держава вже уклала 25 двосторонніх безпекових угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої торік у Вільнюсі. Зараз Україна веде переговори ще з чотирма державами для підписання безпекового документа", - повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, днями український президент Володимир Зеленський анонсував ще чотири нові угоди про гарантії безпеки з країнами-партнерами.

Наданий момент угоди вже підписані з: