Україна та Греція завершують роботу над підготовкою безпекової угоди
Україна та Греція фіналізують текст двосторонньої безпекової угоди. Лідери країн зможуть підписати її найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із Грецією щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.
Сторони продовжили роботу над проєктом документа й узгодили графік подальших переговорів для фіналізації угоди, щоби лідери могли підписати її найближчим часом.
"Наша держава вже уклала 25 двосторонніх безпекових угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої торік у Вільнюсі. Зараз Україна веде переговори ще з чотирма державами для підписання безпекового документа", - повідомили в Офісі президента.
Нагадаємо, днями український президент Володимир Зеленський анонсував ще чотири нові угоди про гарантії безпеки з країнами-партнерами.
Наданий момент угоди вже підписані з:
- Великою Британією,
- Німеччиною,
- Францією,
- Данією,
- Канадою,
- Італією,
- Нідерландами,
- Фінляндією,
- Латвією,
- Іспанією,
- Бельгією,
- Португалією,
- Швецією,
- Ісландією,
- Норвегією,
- Японією,
- США,
- ЄС,
- Естонією,
- Литвою,
- Польщею,
- Люксембургом,
- Румунією,
- Чехією,
- Словенією,
- Люксембургом.
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