Зеленский анонсировал еще четыре соглашения о гарантиях безопасности для Украины
Украина готовит еще четыре новых соглашения о гарантиях безопасности со странами-партнерами.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Наша команда готовит еще четыре новых договора безопасности для Украины. Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и должны достаточно оперативно подготовить документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие", - сказал Зеленский.
По его словам, после подписания этих документов у Украины будет уже почти 30 соглашений по безопасности с партнерами.
"И мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны - не только страны НАТО. Но все равно готовы помогать нам в защите общих ценностей. И это будет. Что бы ни происходило в мире, нам нужны свои инструменты для поддержки наших людей, для поддержки нашего государства, свои безопасности договоренности, которые будут работать при любых условиях. Именно так мы и двигаемся", - подчеркнул президент.
Соглашения о гарантиях безопасности
Напомним, Украина подписала уже 26 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией Чехией и Словенией и Люксембургом.
В частности, 18 июля Украина подписала договоры безопасности с Чехией и Словенией. Подписание документов произошло в британском городе Вудсток
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