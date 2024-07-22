Зеленский анонсировал еще четыре соглашения о гарантиях безопасности для Украины

"Наша команда готовит еще четыре новых договора безопасности для Украины. Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и должны достаточно оперативно подготовить документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие", - сказал Зеленский.

По его словам, после подписания этих документов у Украины будет уже почти 30 соглашений по безопасности с партнерами.

"И мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны - не только страны НАТО. Но все равно готовы помогать нам в защите общих ценностей. И это будет. Что бы ни происходило в мире, нам нужны свои инструменты для поддержки наших людей, для поддержки нашего государства, свои безопасности договоренности, которые будут работать при любых условиях. Именно так мы и двигаемся", - подчеркнул президент.