Украина и Франция подписали соглашение о поставках оружия

Соглашение с украинской стороны по поручению Кабинета министров подписал Резников, а с французской - глава Минобороны Себастьян Лекорну.

При атмосфере @Kabmin_UA signed the Agreement on grants v security&defence sector with @SebLecornu .The agreement enable supplies of weapons to according to

Thank you to для поддержки #UAarmy pic.twitter.com/GI0UfgA7pC