Украина и Франция подписали соглашение о поставках оружия
Украина подписала с Францией соглашение о военной помощи. Речь идет о французских грантах в секторе безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Twitter.
Соглашение с украинской стороны по поручению Кабинета министров подписал Резников, а с французской - глава Минобороны Себастьян Лекорну.
При атмосфере @Kabmin_UA signed the Agreement on grants v security&defence sector with @SebLecornu .The agreement enable supplies of weapons to according to— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 13, 2022
Thank you to для поддержки #UAarmy pic.twitter.com/GI0UfgA7pC
"Соглашение позволяет поставки оружия из Франции для Украины в соответствии с инициативой президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Спасибо Франции за поддержку украинской армии", - отметил Резников.
В то же время глава Минобороны Франции в своем Twitter объяснил, что соглашение предусматривает создание специального фонда с бюджетом в 100 млн. евро для поддержки Украины.
"Это новый аспект длительной военной поддержки Францией Украины перед лицом российской агрессии", - заявил Лекорну.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина получит еще шесть дополнительных гаубиц Caesar и зенитные ракеты.
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