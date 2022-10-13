Україна та Франція підписали угоду про постачання зброї

Україна підписала з Францією угоду про військову допомогу. Мова йде про французькі гранти у секторі безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в Twitter.

Угоду з української сторони за дорученням Кабінету міністрів підписав Резніков, а з французької - глава Міноборони Себастьян Лекорну. By the authorization of @Kabmin_UA signed the Agreement on the grants in security&defence sector with @SebLecornu .The agreement enables supplies of weapons to according to the initiative of Presidents @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron

Thank you to for supporting #UAarmy pic.twitter.com/GI0UfgA7pC — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 13, 2022 "Угода дозволяє поставки зброї з Франції для України відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Дякуємо Франції за підтримку української армії", - зазначив Резніков. Водночас глава Міноборони Франції у своєму Twitter пояснив, що угода передбачає створення спеціального фонду з бюджетом в 100 млн євро для підтримки України. "Це новий аспект тривалої військової підтримки Францією України перед обличчям російської агресії", - заявив Лекорну.