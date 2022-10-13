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Україна та Франція підписали угоду про постачання зброї

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Брюссель, Четвер 13 жовтня 2022 15:46
Україна та Франція підписали угоду про постачання зброї Фото: міністр оборони Франції Себастьян Лекорну та глава Міноборони України Олексій Резніков (twitter.com/SebLecornu)
Автор: Наталія Юрченко

Україна підписала з Францією угоду про військову допомогу. Мова йде про французькі гранти у секторі безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в Twitter.

Угоду з української сторони за дорученням Кабінету міністрів підписав Резніков, а з французької - глава Міноборони Себастьян Лекорну.

"Угода дозволяє поставки зброї з Франції для України відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Дякуємо Франції за підтримку української армії", - зазначив Резніков.

Водночас глава Міноборони Франції у своєму Twitter пояснив, що угода передбачає створення спеціального фонду з бюджетом в 100 млн євро для підтримки України.

"Це новий аспект тривалої військової підтримки Францією України перед обличчям російської агресії", - заявив Лекорну.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна отримає ще шість додаткових гаубиць Caesar та зенітні ракети.

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