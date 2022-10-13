Україна та Франція підписали угоду про постачання зброї
Україна підписала з Францією угоду про військову допомогу. Мова йде про французькі гранти у секторі безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в Twitter.
Угоду з української сторони за дорученням Кабінету міністрів підписав Резніков, а з французької - глава Міноборони Себастьян Лекорну.
By the authorization of @Kabmin_UA signed the Agreement on the grants in security&defence sector with @SebLecornu .The agreement enables supplies of weapons to according to the initiative of Presidents @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 13, 2022
Thank you to for supporting #UAarmy pic.twitter.com/GI0UfgA7pC
"Угода дозволяє поставки зброї з Франції для України відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Дякуємо Франції за підтримку української армії", - зазначив Резніков.
Водночас глава Міноборони Франції у своєму Twitter пояснив, що угода передбачає створення спеціального фонду з бюджетом в 100 млн євро для підтримки України.
"Це новий аспект тривалої військової підтримки Францією України перед обличчям російської агресії", - заявив Лекорну.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна отримає ще шість додаткових гаубиць Caesar та зенітні ракети.
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