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Украина и Еврокомиссия проведут переговоры о продлении "транспортного безвиза"

Фото: Украина может продлить "транспортный безвиз" с ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Совет Европейского союза принял решение, которое позволит провести переговоры с Украиной о продлении "транспортного безвиза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

По информации ведомства, Совет ЕС утвердил мандат на переговоры о "транспортном безвизе". 

В Мининфраструктуры напомнили, что Еврокомиссия предлагает продлить Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Евросоюзом по меньшей мере на 12 месяцев с возможностью дальнейшего продления еще на полгода. 

Если такое решение поддержат в Евросоюзе, то двухсторонние перевозки без спецразрешений продлят по меньшей мере до июня 2025 года. 

"Мы приветствуем решение ЕС начать официальные переговоры по продлению Соглашения. Нам важно сохранить возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений, ведь это прямо влияет на возможность экспортировать украинские товары, а значит поддерживать нашу экономику и импортировать необходимое нашему государству", - подчеркнул вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. 

По его словам, для Украины важно, чтобы решение о продлении такого Соглашения приняли до конца июня и не ограничивали украинских перевозчиков. 

Что предшествовало

Напомним, предложение ЕК о продлении "транспортного безвиза" предусматривает несколько нюансов для перевозчиков.

В частности, их хотят обязать иметь при себе документы, которые подтверждают их право осуществлять международные перевозки.

Также предложение предусматривает приостановку "транспортного безвиза" в конкретном географическом регионе при условии значительного нарушения.

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