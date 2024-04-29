Україна та Єврокомісія проведуть переговори щодо продовження "транспортного безвізу"

Рада Європейського союзу ухвалила рішення, яке дозволить провести переговори з Україною щодо продовження "транспортного безвізу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.
За інформацією відомства, Рада ЄС затвердила мандат на переговори щодо "транспортного безвізу".
У Мінінфраструктурі нагадали, що Єврокомісія пропонує продовжити Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом щонайменше на 12 місяців з можливістю подальшого продовження ще на півроку.
Якщо таке рішення підтримають у Євросоюзі, то двосторонні перевезення без спецдозволів продовжать щонайменше до червня 2025 року.
"Ми вітаємо рішення ЄС розпочати офіційні переговори щодо продовження Угоди. Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку та імпортувати необхідне нашій державі", - наголосив віце-прем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, для України важливо, щоб рішення про продовження такої Угоди ухвалили до кінця червня і не обмежували українських перевізників.
Нагадаємо, пропозиція ЄК про продовження "транспортного безвізу" передбачає кілька нюансів для перевізників.
Зокрема, їх хочуть зобов'язати мати при собі документи, що підтверджують їхнє право здійснювати міжнародні перевезення.
Також пропозиція передбачає припинення "транспортного безвізу" у конкретному географічному регіоні за умови значного порушення.
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