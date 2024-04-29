Україна та Єврокомісія проведуть переговори щодо продовження "транспортного безвізу"

За інформацією відомства, Рада ЄС затвердила мандат на переговори щодо "транспортного безвізу".

У Мінінфраструктурі нагадали, що Єврокомісія пропонує продовжити Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом щонайменше на 12 місяців з можливістю подальшого продовження ще на півроку.

Якщо таке рішення підтримають у Євросоюзі, то двосторонні перевезення без спецдозволів продовжать щонайменше до червня 2025 року.

"Ми вітаємо рішення ЄС розпочати офіційні переговори щодо продовження Угоди. Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку та імпортувати необхідне нашій державі", - наголосив віце-прем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, для України важливо, щоб рішення про продовження такої Угоди ухвалили до кінця червня і не обмежували українських перевізників.