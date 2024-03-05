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Еврокомиссия предложила продлить "транспортный безвиз" с Украиной, но есть нюансы

Брюссель, Вторник 05 марта 2024 16:04
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Еврокомиссия предложила продлить "транспортный безвиз" с Украиной, но есть нюансы Фото: Еврокомиссия предложила продлить "транспортный безвиз" с Украиной, но есть нюансы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейская комиссия хочет продлить соглашение об автомобильных перевозках с Украиной. Но это планируют сделать с изменениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Как отметили в ведомстве, на фоне полномасштабного вторжения России продление "транспортного безвиза" с Украиной по меньшей мере до 2025 года позволит обезопасить цепи поставок.

Но в ЕК подчеркнули, что взяли во внимание уроки, которые получили в процессе имплементации действующего соглашения.

"Хотя сфера действия соглашения останется неизменной, комиссия предлагает внести изменения, способствующие ее имплементации и выполнению государствами-членами", - добавили в Еврокомиссии.

В частности, ведомство предложило:

  • ввести обязательное наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор должным образом уполномочен осуществлять международные перевозки, и что перевозки осуществляются в соответствии с соглашением;
  • сделать обязательным наличие специальных документов, удостоверяющих, что операция без груза напрямую связана с транзитной или двусторонней операцией, как того требует сделка;
  • усилить контроль за соблюдением автоперевозчиками обязательств, связанных с операциями, разрешенными соглашением, борьбу с мошенничеством и подделкой водительских документов, а также с правонарушениями, связанными с безопасностью дорожного движения: за это смогут отзывать лицензию;
  • добавить новую ремарку: если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенном географическом регионе наблюдается значительное нарушение, которое может быть связано с соглашением, действие соглашения может быть приостановлено в этом географическом регионе.

По мнению ЕК, подобные нововведения будут способствовать имплементации соглашения без вреда для взаимной выгоды.

Что предшествовало

Напомним, недавно польские фермеры начали блокаду границы с Украиной для грузовиков. Они недовольны транзитом украинского зерна через страну.

На этом фоне в Еврокомиссии недавно заявили о том, что ЕС хочет усилить проверки импорта украинского зерна и наблюдение за выполнением соглашений.

Более детально о конфликте Украины с Польшей - в материале РБК-Украина.

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