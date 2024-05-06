Украина и Эстония обсудили финализацию соглашения о гарантиях безопасности

Гарантии безопасности

Стоит заметить, что Украина еще в прошлом году начала обсуждать двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с западными союзниками.

Первой страной, которая подписала такие гарантии с Украиной, стала Британия. Это произошло в начале 2024 года.

В документе речь идет об оборонном и военном сотрудничестве и не только. Он действует 10 лет или до вступления Украины в НАТО.

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