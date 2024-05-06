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Україна та Естонія обговорили фіналізацію угоди про гарантії безпеки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 травня, провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас. Сторони, зокрема, обговорили угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.

Зеленський зазначив, що розповів Каллас про порядок денний саміту миру у Швейцарії та спроби Росії зірвати успішне проведення заходу.

Також президент України поінформував естонського прем'єра про ситуацію на полі бою та потребу українських військових у протиповітряній обороні.

"Ми також обговорили фіналізацію двосторонньої угоди щодо безпеки у рамках Вільнюської декларації G7", - додав Зеленський.

Гарантії безпеки

Варто зауважити, що Україна ще минулого року почала обговорювати двосторонні угоди щодо гарантій безпеки із західними союзниками.

Першою країною, яка підписала такі гарантії з Україною, стала Британія. Це сталося на початку 2024 року.

У документі йдеться про оборонне та військове співробітництво і не тільки. Він діє 10 років або до вступу України до НАТО.

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Володимир ЗеленськийЕстоніяВійна в УкраїніГарантії безпеки