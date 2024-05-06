Україна та Естонія обговорили фіналізацію угоди про гарантії безпеки

Гарантії безпеки

Варто зауважити, що Україна ще минулого року почала обговорювати двосторонні угоди щодо гарантій безпеки із західними союзниками.

Першою країною, яка підписала такі гарантії з Україною, стала Британія. Це сталося на початку 2024 року.

У документі йдеться про оборонне та військове співробітництво і не тільки. Він діє 10 років або до вступу України до НАТО.

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