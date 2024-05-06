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Украина и Эстония обсудили финализацию соглашения о гарантиях безопасности

Киев, Понедельник 06 мая 2024 18:08
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Украина и Эстония обсудили финализацию соглашения о гарантиях безопасности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 мая, провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Стороны, в частности, обсудили соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

Зеленский отметил, что рассказал Каллас о повестке дня саммита мира в Швейцарии и попытках России сорвать успешное проведение мероприятия.

Также президент Украины проинформировал эстонского премьера о ситуации на поле боя и потребности украинских военных в противовоздушной обороне.

"Мы также обсудили финализацию двустороннего соглашения по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - добавил Зеленский.

Гарантии безопасности

Стоит заметить, что Украина еще в прошлом году начала обсуждать двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с западными союзниками.

Первой страной, которая подписала такие гарантии с Украиной, стала Британия. Это произошло в начале 2024 года.

В документе речь идет об оборонном и военном сотрудничестве и не только. Он действует 10 лет или до вступления Украины в НАТО.

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