Україна та Естонія обговорили фіналізацію угоди про гарантії безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter .

"Ми також обговорили фіналізацію двосторонньої угоди щодо безпеки у рамках Вільнюської декларації G7", - додав Зеленський.

Також президент України поінформував естонського прем'єра про ситуацію на полі бою та потребу українських військових у протиповітряній обороні.

Зеленський зазначив, що розповів Каллас про порядок денний саміту миру у Швейцарії та спроби Росії зірвати успішне проведення заходу.

Гарантії безпеки

Варто зауважити, що Україна ще минулого року почала обговорювати двосторонні угоди щодо гарантій безпеки із західними союзниками.

Першою країною, яка підписала такі гарантії з Україною, стала Британія. Це сталося на початку 2024 року.

У документі йдеться про оборонне та військове співробітництво і не тільки. Він діє 10 років або до вступу України до НАТО.

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