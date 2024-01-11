Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в области оборонпрома, - меморандум

Межгосударственный документ подписали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, посетившего Эстонию с рабочим визитом, и премьер-министра этой страны Каи Каллас.

Отмечается, что меморандум подразумевает поддержку и развитие партнерских отношений между оборонными отраслями двух государств, в частности в направлении оборонных инноваций.

Речь идет о разработке и производстве автономных систем, средств радиоэлектронной борьбы, интегрированных решений, пояснили в Офисе президента.

"Стороны будут работать над обеспечением достижения технологического превосходства украинской армии в войне за свободу и независимость", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что сотрудничество и начало совместного производства в Украине "должны создать возможности для украинского и эстонского ОПК наиболее эффективно обеспечивать потребности сил обороны".

Визит Зеленского в Эстонию

Сегодня, 11 января, президент Владимир Зеленский прибыл в Эстонию, где провел ряд важных встреч.

Во время совместного брифинга глава эстонского государства Алар Карис заявил, что в войне России против Украины нельзя избежать ударов по территории страны-агрессора, и не должно быть ограничений на оружие, которое передают Украине партнеры.

Добавим, что после визита в Эстонию Зеленский также прибыл в Латвию. А вчера, 10 января, украинский президент посетил с рабочим визитом Вильнюс. Там он провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, встретился с премьером и выступил перед украинским обществом. Также лидеры государств подписали двусторонние соглашения.