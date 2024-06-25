Совет ЕС одобрил соглашение о гарантиях безопасности с Украиной
Европейский совет одобрил соглашение о гарантиях безопасности с Украиной.
Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
"Я хотела бы отметить, что сегодня утром Совет ЕС одобрил проект совместного обязательства по безопасности между Европейским союзом и Украиной. И, конечно же, я должен упомянуть об открытии переговоров о вступлении в ЕС сегодня днем", - заявила она.
К тому же она добавила, что Бельгия готовимся к следующему саммиту Европейского совета, который состоится в конце этой недели в Брюсселе.
"Этот Европейский совет даст полное представление о нашей поддержке Украины во всех ее проявлениях", - отметила Лябиб.
Гарантии безопасности
19 июня Офис президента сообщил о согласовании текста соглашения о гарантиях безопасности с Европейским союзом. Это соглашение является еще одним шагом на пути к укреплению безопасности страны, которая уже подписала подобные договоры с более чем десятью другими странами.
Страны, подписавшие соглашения с Украиной, объединяет ряд общих положений: все они выражают поддержку Украине в военном конфликте, готовы оказать помощь в различных областях, а также содействовать ее интеграции в ЕС и НАТО.
В то же время, каждая из стран-партнеров взяла на себя индивидуальные обязательства, соответствующие ее возможностям.
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