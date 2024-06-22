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Украина и ЕС могут подписать соглашение о гарантиях безопасности 26 июня, - DW

Фото: стало известно, когда Украина и ЕС могут подписать соглашение о гарантиях безопасности (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Европейский союз могут подписать соглашение о гарантиях безопасности в ближайшие дни. Это может произойти 26 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечает издание, высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге в пятницу, 21 июня, объявил, что соглашение о безопасности между ЕС и Украиной подпишут в течение ближайших дней. Он отметил, что текст соглашения уже окончательно согласован, процесс занял несколько месяцев.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение с ЕС в среду, 26 июня.

DW добавляет, что в соглашении речь идет не только о военной поддержке Украины со стороны Европейского союза, но и о финансовой поддержке, евроинтеграции и других сферах сотрудничества.

 

Гарантии безопасности для Украины

Отметим, что Украина уже получила гарантии безопасности от более чем 15 стран. Большинство среди них – это европейские государства, в частности Великобритания, Германия, Франция, Дания, Нидерланды и т.д.

Кроме того президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали безопасность соглашение.

Ранее Офис президента сообщил, что текст соглашения между Украиной и ЕС уже согласован. А в Польше сообщили, соглашение о гарантиях безопасности для Украины в скором времени будет готово.

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