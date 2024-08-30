Украина и Черногория начали обсуждать соглашение о гарантиях безопасности

Что предшествовало

Стоит заметить, что Украина с начала года успела подписать 25 двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с партнерами.

Все документы отличаются по содержанию, поскольку, к примеру, недавно стало известно о планах Украины подписать соглашение с Ирландией, которая придерживается нейтралитета и не может предоставлять военную помощь.

В то же время соглашение США предусматривает передачу Украине эскадрилий F-16 и не только.

К слову, по состоянию на февраль 2023 года Черногория предоставила Украине военную помощь, стоимость которой составляет более 10 млн евро.

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