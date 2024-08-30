Україна та Чорногорія почали обговорювати угоду про гарантії безпеки

Що передувало

Варто зауважити, що Україна з початку року встигла підписати 25 двосторонніх угод щодо гарантій безпеки з партнерами.

Усі документи відрізняються за змістом, оскільки, наприклад, нещодавно стало відомо про плани України підписати угоду з Ірландією, яка дотримується нейтралітету та не може надавати військової допомоги.

У той же час, угода США передбачає передачу Україні ескадрилій F-16 і не тільки.

До речі, станом на лютий 2023 року Чорногорія надала Україні військову допомогу, вартість якої становить понад 10 млн євро.

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