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Україна та Чорногорія почали обговорювати угоду про гарантії безпеки

Фото: Україна почала обговорювати гарантії безпеки із Чорногорією (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна та Чорногорія розпочали консультації для підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Такий документ допоможе посилити співпрацю між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як зазначили в ОП, консультації провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Він наголосив, що Україна цінує тверду позицію Чорногорії та її підтримку з початку повномасштабного вторгнення росіян.

"Ми поділяємо спільні цінності та розраховуємо на допомогу з боку Чорногорії на шляху України до членства в НАТО. Україна та Чорногорія також прагнуть членства в ЄС і, безумовно, вже роблять внесок у безпеку та процвітання Європи", - зазначив Жовква.

 

Що передувало

Варто зауважити, що Україна з початку року встигла підписати 25 двосторонніх угод щодо гарантій безпеки з партнерами.

Усі документи відрізняються за змістом, оскільки, наприклад, нещодавно стало відомо про плани України підписати угоду з Ірландією, яка дотримується нейтралітету та не може надавати військової допомоги.

У той же час, угода США передбачає передачу Україні ескадрилій F-16 і не тільки.

До речі, станом на лютий 2023 року Чорногорія надала Україні військову допомогу, вартість якої становить понад 10 млн євро.

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ЧорногоріяВійна в УкраїніГарантії безпеки