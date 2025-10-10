RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина и Британия запустят производство дронов-перехватчиков для борьбы с "Шахедами"

Фото: министр Вооруженных сил Британии Люк Поллард (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Украина и Великобритания запланировали совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с роями "Шахедов", которые Россия ежедневно использует для атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Проект "Осьминог"

Проект под названием "Осьминог" сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы, о чем сообщил министр Вооруженных сил Британии Люк Поллард.

"Совсем скоро мы будем производить около 2000 беспилотников в месяц, намеренно отправляя их все в Украину, чтобы их можно было использовать для перехвата российских беспилотников", - сказал Поллард.

Производство дроновдрон-перехватчиков сначала будет расположено в Великобритании и организовано достаточно гибко, чтобы реагировать на меняющиеся потребности на поле боя.

"Великобритания отличается в исследованиях и разработках и передовом производстве, поэтому мы можем добавить что-то, чего нет у наших украинских друзей в этом отношении", - заявил британский чиновник.

Великобритания планирует другие оборонные проекты с Украиной

По словам министра Вооруженных сил Британии, Королевство планирует также другие проекты с Украиной, включая производство бомб.

"Мы начинаем с беспилотников по очевидным причинам...Но в целом Украина является для нас важным партнером в создании технологий, необходимых для сдерживания России и перевооружения Европы", - сказал он.

Bloomberg напоминает, что президент Владимир Зеленский недавно призвал партнеров помочь с финансированием производства оружия или создать совместные предприятия и осуществлять прямые закупки для украинской армии.

Как сообщалось, недавно министр обороны Украины Денис Шмыгаль пообещал обеспечить 1000 дронов-перехватчиков в сутки для противодействия российским атакам.

В то же время Великобритания заявила об усилении своих систем ПВО, заключив крупный контракт на поставку ракетных систем.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВеликобританияВойна в УкраинеДрони