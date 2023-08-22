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Украина создает смешанные медкомиссии для освобождения пленных защитников, - ГУР

Вторник 22 августа 2023 15:24
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Украина создает смешанные медкомиссии для освобождения пленных защитников, - ГУР Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина инициировала создание смешанных медкомиссий. Такое решение поможет проводить обмен пленными с Россией.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

"Украина объявляет о создании смешанных медицинских комиссий. Это поможет освобождать украинских пленных и поможет врагу возвращать своих пленных. Это третий случай в мировой истории, когда будет внедряться такая инициатива", - рассказал Юсов.

В медкомиссии войдут трое врачей: один врач от страны, которая удерживает пленных, и двое врачей от нейтральных стран.

Юсов напомнил, что до этого наша страна быстро возвращала тяжелораненых оккупантов.

"Украина является демократической страной, соблюдающей международное право. Мы обязаны обеспечить надлежащее обращение со всеми военнопленными, независимо от их национальности", - добавил он.

Обмен пленными с Россией

Напомним, Украина и Россия с начала полномасштабной войны регулярно проводят обмен военнопленными.

Последний такой обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Отметим, 18 августа Юсов анонсировал хорошие новости по обмену пленными с Россией.

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Обмен пленными Главное управление разведки Война России против Украины
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