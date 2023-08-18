В ГУР анонсировали хорошие новости по обменам украинских пленных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова на брифинге .

"По состоянию на сегодняшний день уже произошло 48 обменов, 2598 пленных защитников и защитниц, а также гражданских возвращены из российского плена. Работа над следующими продолжается. Мы ожидаем, что в ближайшее время будут хорошие новости для семей наших защитников", - сказал он.

К тому же, Юсов сообщил, что среди российских военнопленных есть люди, которые захотели перейти на сторону Украины.

При этом он не указал количество этих пленных, но отметил, что среди них есть представители как младшего, так и старшего офицерского состава.

Обмен пленными с Россией

Отметим, что единственные переговоры, которые Украина ведет с Россией, касаются обмена пленными.

Так, в апреле руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что стороны обсуждают возможность обмена пленными "всех на всех".

Также напомним, что в последний раз обмен пленными проводился 7 августа. Тогда Украина вернула домой еще 22 защитника.

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