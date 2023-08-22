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Україна створює змішані медкомісії для звільнення полонених захисників, - ГУР

Вівторок 22 серпня 2023 15:24
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Україна створює змішані медкомісії для звільнення полонених захисників, - ГУР Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна ініціювала створення змішаних медкомісій. Таке рішення допоможе проводити обмін полоненими з Росією.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій. Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе ворогові повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли запроваджуватиметься така ініціатива", - розповів Юсов.

До медкомісій увійдуть троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує полонених, та двоє лікарів від нейтральних країн.

Юсов нагадав, що до цього наша країна швидко повертала тяжко поранених окупантів.

"Україна є демократичною країною, яка дотримується міжнародного права. Ми зобов'язані забезпечити належне поводження з усіма військовополоненими, незалежно від їхньої національності", - додав він.

Обмін полоненими з Росією

Нагадаємо, Україна та Росія з початку повномасштабної війни регулярно проводять обмін військовополоненими.

Останній такий обмін відбувався 7 серпня. У ході нього додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Зазначимо, 18 серпня Юсов анонсував добрі новини щодо обміну полоненими з Росією.

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