Защита неба по-новому: Украина создает отдельный род войск для прикрытия важных объектов

Прикрытием важных объектов с воздуха будет заниматься новый род войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского.
Сырский отметил, что система ПВО функционирует в чрезвычайно сложных условиях постоянных ракетных и дроновых атак противника, защищая страну от ежедневной угрозы с воздуха.
По его словам, в течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Этот процент пытаются увеличить благодаря инновациям.
"Ежедневно противник применяет от 100 до 200 ударных БПЛА типа Shahed и периодически осуществляет массированные ракетно-авиационные удары", - рассказал главнокомандующий.
Он добавил, что в условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными, а при благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики.
Сырский сообщил, что сейчас продолжается комплекс организационных мероприятий по повышению эффективности беспилотной составляющей ПВО:
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский после очередных массированных атак России на энергетическую инфраструктуру обратил внимание на эффективность работы ПВО.
Он отметил, что Минобороны вместе с военными будет работать над улучшением уничтожения вражеских ракет и дронов.
На днях глава государства сообщил о реформировании системы ПВО в отдельных регионах.
Планируется также создание новых подразделений - беспилотных сил ПВО, или "малой ПВО", за которые будет отвечать отдельный командир.