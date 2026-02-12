Защита неба по-новому: Украина создает отдельный род войск для прикрытия важных объектов

Сырский отметил, что система ПВО функционирует в чрезвычайно сложных условиях постоянных ракетных и дроновых атак противника, защищая страну от ежедневной угрозы с воздуха.

По его словам, в течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Этот процент пытаются увеличить благодаря инновациям.

"Ежедневно противник применяет от 100 до 200 ударных БПЛА типа Shahed и периодически осуществляет массированные ракетно-авиационные удары", - рассказал главнокомандующий.

Он добавил, что в условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными, а при благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики.

Сырский сообщил, что сейчас продолжается комплекс организационных мероприятий по повышению эффективности беспилотной составляющей ПВО: