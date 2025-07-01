Украина создаст новые заводы вооружения с партнерами по "Рамштайн"

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске новой программы совместного производства вооружения с международными партнерами - как в Украине, так и в странах-участницах формата "Рамштайн"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По его словам, это позволит значительно усилить оборонный потенциал государства.

"Запускаем программу совместного производства оружия с международными партнерами - в Украине и в странах-участниках "Рамштайн", - заявил глава Минобороны.

По словам Умерова, Украина обладает бесценным опытом современной войны, эффективным вооружением и техникой, которая уже испытана на поле боя. Это позволяет предложить новый формат военно-промышленного сотрудничества, в котором Украина выступает как равноправный партнер на мировом рынке вооружений.

В рамках инициативы украинские оборонные предприятия вскоре получат специальный правовой и налоговый режим, который позволит модернизировать и масштабировать производство, а также строить новые заводы и производственные площадки. Речь идет как о мощностях в Украине, так и за рубежом - в государствах, входящих в Контактную группу по вопросам обороны.

Вооружение, произведенное в рамках программы, будет поставляться Силам обороны Украины до завершения войны.

Кроме того, Министерство обороны совместно с парламентским Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представило предприятиям оборонно-промышленного комплекса пакет из четырех законопроектов. Документы предусматривают изменения в налоговое, таможенное, бюджетное законодательство и Уголовный кодекс и направлены на развитие отрасли и повышение безопасности производства.

По словам министра, первое голосование по этим изменениям в Верховной Раде запланировано уже на июль. Правительство рассчитывает на поддержку депутатов.