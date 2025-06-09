Франция запустит производство дронов в Украине силами известного автобренда, - СМИ

Французская автомобилестроительная корпорация Renault будет помогать с производством беспилотных летательных аппаратов в Украине на фоне продолжающейся полномасштабной войны в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Информацию о Renault раскрыла 8 июня радиостанция France Info со ссылкой на свои источники. Корпорация будет сотрудничать с французской оборонной компанией "в десятках или сотнях километров" от линии фронта.

Ранее о беспрецедентном партнерстве с Украиной объявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, однако он не уточнял, какая именно компания будет задействована в производстве дронов.

Совместное производство оружия с Францией

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с французским коллегой Себастьеном Лекорню. По итогам разговора он предложил Парижу совместно производить оружие. Умеров напомнил, что Украина имеет боевой опыт, а Франция - мощную индустрию, потому такое партнерство будет взаимовыгодным.

Эта тема также обсуждалась на последнем заседании "Рамштайн". По словам Умерова, некоторые партнеры постоянно обращаются к Украине с предложением строить заводы для производства современного вооружения и готовы производить украинское оружие в своих странах по официальной лицензии.

Министр обороны Франции подтверждал, что автомобильная компания его страны будет задействована в производстве дронов в Украине. Он объявил, что это будет "совершенно беспрецедентное партнерство".

Лекорню не стал уточнять, какого именно типа беспилотники будут производиться в Украине, однако добавил, что эти дроны также будут предоставлены французским военным для "постоянной тактической и оперативной подготовки" к потенциальным конфликтам.

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