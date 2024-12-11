Украина стоит на пороге демографической катастрофы, - демограф

Она напомнила, что в Украине политическая напряженность началась еще в 2013-2014 гг. А до этого был экономический кризис, который также сопровождался настроениями, что лучше отложить рождение детей.

"То есть у нас очень много фактов переплелись и они произвели такой синергетический эффект, и мы пока не можем разделить, почему такое снижение рождаемости происходит, или из-за политического, или из-за войны, или из-за экономического фактора. То есть они действуют вместе", - уточнила Аксенова.

Сотрудница Института демографии подчеркнула, что война усугубила демографический кризис. Но демографической катастрофы, по ее мнению, пока что нет.

"Но то, что мы приближаемся и фактически стоим на пороге демографической катастрофы, это в целом факт. То есть нам нужно быть очень осторожными и прилагать усилия, уже сейчас прилагать усилия для того, чтобы улучшать ситуацию", - добавила Аксенова.