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Украина стоит на пороге демографической катастрофы, - демограф

Иллюстративное фото: в Украине может произойти демографическая катастрофа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Украина фактически приближается к демографической катастрофе. Уже сейчас необходимо прилагать усилия, чтобы улучшить ситуацию.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявила ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светлана Аксенова.

Она напомнила, что в Украине политическая напряженность началась еще в 2013-2014 гг. А до этого был экономический кризис, который также сопровождался настроениями, что лучше отложить рождение детей. 

"То есть у нас очень много фактов переплелись и они произвели такой синергетический эффект, и мы пока не можем разделить, почему такое снижение рождаемости происходит, или из-за политического, или из-за войны, или из-за экономического фактора. То есть они действуют вместе", - уточнила Аксенова. 

Сотрудница Института демографии подчеркнула, что война усугубила демографический кризис. Но демографической катастрофы, по ее мнению, пока что нет. 

"Но то, что мы приближаемся и фактически стоим на пороге демографической катастрофы, это в целом факт. То есть нам нужно быть очень осторожными и прилагать усилия, уже сейчас прилагать усилия для того, чтобы улучшать ситуацию", - добавила Аксенова. 

Низкая рождаемость в Украине

Напомним, еще в сентябре Центральное разведывательное управление США обнародовало отчет, в котором было сказано, что в Украине наблюдается самая низкая рождаемость в мире.

В то же время уровень смертности составляет 18,6 на тысячу человек, что является самым высоким показателем в мире.

Как объясняла директор Института демографии и социальных исследований НАН Элла Либанова, причиной падения рождаемости в Украине является не только полномасштабная война. Также сильно влияет миграция.

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