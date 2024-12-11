Украина стоит на пороге демографической катастрофы, - демограф

Украина фактически приближается к демографической катастрофе. Уже сейчас необходимо прилагать усилия, чтобы улучшить ситуацию.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявила ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светлана Аксенова.
Она напомнила, что в Украине политическая напряженность началась еще в 2013-2014 гг. А до этого был экономический кризис, который также сопровождался настроениями, что лучше отложить рождение детей.
"То есть у нас очень много фактов переплелись и они произвели такой синергетический эффект, и мы пока не можем разделить, почему такое снижение рождаемости происходит, или из-за политического, или из-за войны, или из-за экономического фактора. То есть они действуют вместе", - уточнила Аксенова.
Сотрудница Института демографии подчеркнула, что война усугубила демографический кризис. Но демографической катастрофы, по ее мнению, пока что нет.
"Но то, что мы приближаемся и фактически стоим на пороге демографической катастрофы, это в целом факт. То есть нам нужно быть очень осторожными и прилагать усилия, уже сейчас прилагать усилия для того, чтобы улучшать ситуацию", - добавила Аксенова.
Напомним, еще в сентябре Центральное разведывательное управление США обнародовало отчет, в котором было сказано, что в Украине наблюдается самая низкая рождаемость в мире.
В то же время уровень смертности составляет 18,6 на тысячу человек, что является самым высоким показателем в мире.
Как объясняла директор Института демографии и социальных исследований НАН Элла Либанова, причиной падения рождаемости в Украине является не только полномасштабная война. Также сильно влияет миграция.
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