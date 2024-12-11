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Україна стоїть на порозі демографічної катастрофи, - демограф

Ілюстративне фото: в Україні може статися демографічна катастрофа (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Україна фактично наближається до демографічної катастрофи. Вже зараз необхідно докладати зусиль, аби покращити ситуацію.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявила провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлана Аксьонова.

Вона нагадала, що в Україні політична напруженість розпочалася ще у 2013-2014 роках. А до цього була економічна криза, яка також супроводжувалася настроями, що краще відкласти народження дітей.

"Тобто у нас дуже багато фактів переплелися і вони справили такий синергетичний ефект, і ми поки що не можемо розділити, чому таке зниження народжуваності відбувається, чи то через політичний, чи то через війну, чи то через економічний чинник. Тобто вони діють разом", - уточнила Аксьонова.

Співробітниця Інституту демографії наголосила, що війна посилила демографічну кризу. Але демографічної катастрофи, на її думку, поки що немає.

"Але те, що ми наближаємося і фактично стоїмо на порозі демографічної катастрофи, це загалом факт. Тобто нам потрібно бути дуже обережними і докладати зусиль, уже зараз докладати зусиль для того, щоб покращувати ситуацію", - додала Аксьонова.

Низька народжуваність в Україні

Нагадаємо, ще у вересні Центральне розвідувальне управління США оприлюднило звіт, в якому було сказано, що в Україні спостерігається найнижча народжуваність у світі.

У той же час рівень смертності становить 18,6 на тисячу осіб, що є найвищим показником у світі.

Як пояснювала директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН Елла Лібанова, причиною падіння народжуваності в Україні є не лише повномасштабна війна. Також дуже впливає міграція.

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