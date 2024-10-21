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В Украине падает рождаемость: названы основные причины

Понедельник 21 октября 2024 17:43
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В Украине падает рождаемость: названы основные причины Фото: роддом в Запорожье (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Статистика рождаемости в Украине продолжает падать. Среди основных причин есть не только полномасштабная война.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Элла Либанова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Spiegel.

Она отметила, что основным фактором демографического кризиса в Украине является миграция.

Либанова привела данные Европейского статистического бюро, согласно которым 4,2 млн. украинцев проживают в странах ЕС со статусом защиты.

Известно, что уровень рождаемости падал и до полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Либановой, с 2021 года статистика упала до 1,2 (ребенка на женщину), но в результате показатель снизился еще больше.

Директор Института демографии и социальных исследований НАН прогнозирует, что после завершения войны рождаемость может вырасти до 1,5, но не больше.

Кроме этого, она напомнила, что в Украине происходит старение населения, которое началось еще в 1960-х годах, и это лишь усиливает демографические вызовы.

Либанова рассказала о периоде 60-х годов прошлого века в Украине. Тогда одновременно с понижением статистики рождаемости происходила трудовая миграция. Молодых украинцев отправляли в другие республики СССР.

В Украину в этот период также переселяли людей из других советских республик, но это не были представители молодого поколения.

"Баланс был нулевым, но эффект возраста был огромным", - пояснила она.

По ее словам, сегодня в Украине на рынке труда заинтересованы больше в женщинах или мужчинах старше 60 лет. Это связано с мобилизацией населения в условиях войны России против Украины. В то же время, война также негативно повлияла на украинскую экономику.

Ранее Кабинет министров привел оценку ученых по количеству населения Украины по состоянию на июль 2024 года.

Напомним, что для решения демографических и миграционных проблем в Украине поддержали создание нового министерства.

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