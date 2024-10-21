В Украине падает рождаемость: названы основные причины
Статистика рождаемости в Украине продолжает падать. Среди основных причин есть не только полномасштабная война.
Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Элла Либанова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Spiegel.
Она отметила, что основным фактором демографического кризиса в Украине является миграция.
Либанова привела данные Европейского статистического бюро, согласно которым 4,2 млн. украинцев проживают в странах ЕС со статусом защиты.
Известно, что уровень рождаемости падал и до полномасштабного вторжения России в Украину.
По словам Либановой, с 2021 года статистика упала до 1,2 (ребенка на женщину), но в результате показатель снизился еще больше.
Директор Института демографии и социальных исследований НАН прогнозирует, что после завершения войны рождаемость может вырасти до 1,5, но не больше.
Кроме этого, она напомнила, что в Украине происходит старение населения, которое началось еще в 1960-х годах, и это лишь усиливает демографические вызовы.
Либанова рассказала о периоде 60-х годов прошлого века в Украине. Тогда одновременно с понижением статистики рождаемости происходила трудовая миграция. Молодых украинцев отправляли в другие республики СССР.
В Украину в этот период также переселяли людей из других советских республик, но это не были представители молодого поколения.
"Баланс был нулевым, но эффект возраста был огромным", - пояснила она.
По ее словам, сегодня в Украине на рынке труда заинтересованы больше в женщинах или мужчинах старше 60 лет. Это связано с мобилизацией населения в условиях войны России против Украины. В то же время, война также негативно повлияла на украинскую экономику.
Ранее Кабинет министров привел оценку ученых по количеству населения Украины по состоянию на июль 2024 года.
Напомним, что для решения демографических и миграционных проблем в Украине поддержали создание нового министерства.
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