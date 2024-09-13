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В Украине самая маленькая рождаемость и самая большая смертность в мире, - отчет ЦРУ

Украина, Пятница 13 сентября 2024 11:30
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В Украине самая маленькая рождаемость и самая большая смертность в мире, - отчет ЦРУ Фото: в Украине самая маленькая рождаемость в мире (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина занимает первое место в мире по смертности населения. При этом рождаемость в Украине самая маленькая среди других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

По данным ЦРУ, уровень смертности в Украине составляет 18,6 тысячи человек. Это самый высокий показатель в мире.

На втором месте по смертности Литва (15, 02), на третьем - Сербия (14,9). Россия оказалась на девятой строчке - 14 на тысячу человек.

На последнем месте по смертности арабские страны - Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн.

В Украине самая маленькая рождаемость и самая большая смертность в мире, - отчет ЦРУ

скриншот cia.gov

Как отмечают в ЦРУ, Украина имеет самый маленький в мире показатель рождаемости и занимает 228 место (шесть детей на тысячу человек). Самый высокий уровень рождаемости в мире в африканских странах. На первом месте - Нигер. Там рождается 46,6 человек на тысячу граждан.

скриншот cia.gov

По статистике, рождаемость в Украине снизилась во время полномасштабной войны.

Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя вопросы рождаемости в Украине, заявил, что главное - это вопрос безопасности детей. Также, по его мнению, важен финансовый фактор.

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