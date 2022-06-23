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Європарламент ухвалив резолюцію про статус кандидата ЄС для України

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Брюссель, Четвер 23 червня 2022 13:00
Європарламент ухвалив резолюцію про статус кандидата ЄС для України Фото: Європарламент прийняв резолюцію про статус кандидата ЄС для України (epr europarl europa eu)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутата Європарламенту Володимира Більчика в Twitter.

"Європарламент переважною більшістю голосів приймає резолюцію про кандидатський статус України, Молдови та Грузії: підсумки голосування говорять самі за себе. Чіткий сигнал підтримки статусу кандидата для України і Молдови напередодні сьогоднішнього засідання ЄС", - написав він.

Резолюцію підтримали 529 євродепутатів, проти - 45, утрималися - 14.

Європарламент ухвалив резолюцію про статус кандидата ЄС для УкраїниФото: результати голосування за резолюцію (twitter.com/VladoBilcik)

Нагадаємо, сьогодні глави держав і урядів, які зустрінуться на саміті в Брюсселі, офіційно одностайно заявлять, що Україна отримує статус кандидата на вступ до ЄС.

Більше про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі".

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