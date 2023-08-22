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Украина стала сильнее: Зеленский о результатах своих визитов в страны Европы

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 22 августа, возвращается домой после своих визитов в страны Европы. Он сказал, что Украина стала сильнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

"Краткий отчет о нашей активности на днях. Четыре визита: Швеция, Нидерланды, Дания, Греция. Саммит Украина - Балканы. Переговоры на полях саммита с Болгарией, Сербией, Хорватией, Черногорией, Северной Македонией, Молдовой, с президентом Еврокомиссии", - говорится в заявлении.

По словам Зеленского, он возвращается домой с новой политической поддержкой, новыми договоренностями.

"Территориальную целостность Украины все четко подтверждают. Самолеты для Украины будут. Дополнительная бронетехника будет. ПВО усилим", - заявил президент.

Важная договоренность с Грецией

Президент рассказал, что практически на всех встречах говорили о защите маршрутов экспорта через Черное море и через "коридоры солидарности" по суше. Также разговоры велись об украинской экономике, экспорте, европейской и евроатлантической интеграции. 

"Очень важная договоренность с Грецией, за которую я особенно благодарен премьер-министру Мицотакису, - это готовность Греции взять патронат над восстановлением нашей Одессы. Решение не только содержательное, но и очень символическое. Наполненное многими историческими и культурными смыслами. Общий итог этих дней - Украина стала сильнее", - добавил президент.

Визит Зеленского в Европу

На выходных Зеленский посетил страны Северной Европы: Швецию, Нидерланды и Данию. Позже Зеленский отправился в Афины для встречи с лидерами Западных Балкан.

На саммите лидеры 11 стран юго-восточной Европы подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.

Также президент Владимир Зеленский провел встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и президентом Сербии Александром Вучичем в рамках состоявшегося в Афинах саммита Украина - Балканы.

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