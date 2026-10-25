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Украина стала лучше поражать цели глубоко в РФ: Bloomberg раскрыл детали

00:08 25.10.2026 Вс
3 мин
aimg Юлия Маловичко
Украина стала лучше поражать цели глубоко в РФ: Bloomberg раскрыл детали Фото: украинская ракета Фламинго в действии (из открытых источников)
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Украина нарастила дальнобойные удары по российским НПЗ, газовым терминалам, военным объектам и судам. Этому способствуют развитие собственного вооружения, спутниковые снимки и разведывательные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Одним из ключевых участников расширения таких операций стало подразделение Kairos. Его результаты позволили Украине усилить давление на русскую военную инфраструктуру и морскую логистику.

Как отмечает Bloomberg, украинские дальнобойные возможности существенно выросли по сравнению с прошлым годом.

Если раньше ударные аппараты могли выполнять задания примерно в 100 км, то теперь Украина использует небольшие и относительно недорогие крылатые ракеты, способные поражать цели в глубине России и на временно оккупированных территориях.

Как Украина повышает эффективность ударов

Подготовка операций предполагает использование подробных карт, разведывательной сети и спутниковых снимков западных партнеров. К работе также привлекают специалистов энергетической отрасли, помогающих определять уязвимые места промышленных объектов.

В частности, в сентябре Kairos вместе с другими подразделениями вызвал пожар на НПЗ в районе Москвы. Во время подготовки удара военные анализировали не только актуальные спутниковые снимки, но и архивные изображения, чтобы определить изменения объекта и уточнить цели.

В то же время, во время ударов по территории РФ украинские военные не могут использовать Starlink как канал связи - там сервис выключен.

Для таких операций применяют как дроны с дистанционным управлением, так и крылатые ракеты, предварительно программируемые для полета к определенной цели.

Каких результатов достигла Украина

По данным издания, расширение возможностей дальнобойных ударов сопровождается увеличением атак на российские НПЗ, газовые терминалы, танкеры в Черном море и военные объекты.

Результаты работы Kairos позволили расширить подразделение из батальона до 7-го Центра беспилотных систем. Теперь это большая структура с сотнями военнослужащих, которая может управлять другими подразделениями.

Последствия ударов по отдаленным целям испытывает и российская экономика. Как пишет Bloomberg, потребители в РФ сталкиваются с дефицитом и ростом цен, а повреждение центров обработки данных усложняет интернет-трафик и торговлю.

В то же время Украина сталкивается с рядом вызовов: приближается холодная зима, ресурсы противовоздушной и противоракетной обороны сокращаются, а отношения с США, ранее оказывавшие Киеву наибольшую поддержку, ухудшились.

Как известно, украинский ВПК разработал ракету "Фламинго", поражающую цели глубоко в России. К примеру, недавно эта ракета поразила цель в Волгограде - "Волгоградпромпроект" - российское научно-производственное предприятие специальной и малотоннажной химии.

А накануне украинские дроны поразили предприятие в России - химкомбинат "Азот" в Березниках на Пермщине. Там вспыхнул пожар.

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