Украина стала лучше поражать цели глубоко в РФ: Bloomberg раскрыл детали
Украина нарастила дальнобойные удары по российским НПЗ, газовым терминалам, военным объектам и судам. Этому способствуют развитие собственного вооружения, спутниковые снимки и разведывательные данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Одним из ключевых участников расширения таких операций стало подразделение Kairos. Его результаты позволили Украине усилить давление на русскую военную инфраструктуру и морскую логистику.
Как отмечает Bloomberg, украинские дальнобойные возможности существенно выросли по сравнению с прошлым годом.
Если раньше ударные аппараты могли выполнять задания примерно в 100 км, то теперь Украина использует небольшие и относительно недорогие крылатые ракеты, способные поражать цели в глубине России и на временно оккупированных территориях.
Как Украина повышает эффективность ударов
Подготовка операций предполагает использование подробных карт, разведывательной сети и спутниковых снимков западных партнеров. К работе также привлекают специалистов энергетической отрасли, помогающих определять уязвимые места промышленных объектов.
В частности, в сентябре Kairos вместе с другими подразделениями вызвал пожар на НПЗ в районе Москвы. Во время подготовки удара военные анализировали не только актуальные спутниковые снимки, но и архивные изображения, чтобы определить изменения объекта и уточнить цели.
В то же время, во время ударов по территории РФ украинские военные не могут использовать Starlink как канал связи - там сервис выключен.
Для таких операций применяют как дроны с дистанционным управлением, так и крылатые ракеты, предварительно программируемые для полета к определенной цели.
Каких результатов достигла Украина
По данным издания, расширение возможностей дальнобойных ударов сопровождается увеличением атак на российские НПЗ, газовые терминалы, танкеры в Черном море и военные объекты.
Результаты работы Kairos позволили расширить подразделение из батальона до 7-го Центра беспилотных систем. Теперь это большая структура с сотнями военнослужащих, которая может управлять другими подразделениями.
Последствия ударов по отдаленным целям испытывает и российская экономика. Как пишет Bloomberg, потребители в РФ сталкиваются с дефицитом и ростом цен, а повреждение центров обработки данных усложняет интернет-трафик и торговлю.
В то же время Украина сталкивается с рядом вызовов: приближается холодная зима, ресурсы противовоздушной и противоракетной обороны сокращаются, а отношения с США, ранее оказывавшие Киеву наибольшую поддержку, ухудшились.
Как известно, украинский ВПК разработал ракету "Фламинго", поражающую цели глубоко в России. К примеру, недавно эта ракета поразила цель в Волгограде - "Волгоградпромпроект" - российское научно-производственное предприятие специальной и малотоннажной химии.
А накануне украинские дроны поразили предприятие в России - химкомбинат "Азот" в Березниках на Пермщине. Там вспыхнул пожар.