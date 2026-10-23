Дроны атаковали химкомбинат в Пермском крае РФ (фото, видео)
Над химическим комбинатом "Азот" в Березниках Пермщине, РФ, поднимается дым. Горожане сообщают о работе ПВО, а власти говорят об атаке беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.
Дым над территорией предприятия "Азот" компании "Уралхим" был замечен на фоне сообщений очевидцев о работе ПВО в городе.
"В Пермском крае силами ПВО продолжается отражение атаки вражеских БпЛА. На месте работают оперативные службы", - сообщили около шести утра в региональном министерстве территориальной безопасности.
Около семи утра в Перми завыли сирены. В крае был введен режим "Ковер". Он действует в радиусе 50 км от Березников.
В отчете Минобороны РФ об уничтожении ночью 443 беспилотника работу ПВО в Пермском крае тоже упомянули. Там указали его рядом с другими регионами России и аннексированным Крымом.
Что производят на "Азоте"
Ранее этот филиал был атакован в октябре 2025 года.
Предприятие в Березниках - филиал АО "ОХК "Уралхим". Оно является правопреемником Березниковского химического комбината.
Там производят аммиак, азотную кислоту, аммиачную и калийную селитру, карбамид, нитрит-нитратные соли и другую химическую продукцию. Работают на предприятии 2500 человек.
Азотную кислоту используют предприятия ВПК, чтобы производить взрывчатку и прах. В частности, ею снабжают Пермский пороховой завод, Соликамский завод "Урал", Алексенский химический комбинат и Бийский олеумный завод.
Напомним, Силы обороны провели подземную операцию "Велес" под Купянском.
Бойцы продвинулись коммуникациями более 15 километров в тыл россиян и взяли в плен более 30 окупантов.
Как сообщало РБК-Украина, украинские дроны ночью 18 октября ударили по мосту в Санкт-Петербурге.
По данным ASTRA, дрон попал в вантовый мост через Корабельный фарватер.