Дроны атаковали химкомбинат в Пермском крае РФ (фото, видео)

Над химическим комбинатом "Азот" в Березниках Пермщине, РФ, поднимается дым. Горожане сообщают о работе ПВО, а власти говорят об атаке беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA .

Дым над территорией предприятия "Азот" компании "Уралхим" был замечен на фоне сообщений очевидцев о работе ПВО в городе.

"В Пермском крае силами ПВО продолжается отражение атаки вражеских БпЛА. На месте работают оперативные службы", - сообщили около шести утра в региональном министерстве территориальной безопасности.

Около семи утра в Перми завыли сирены. В крае был введен режим "Ковер". Он действует в радиусе 50 км от Березников.

В отчете Минобороны РФ об уничтожении ночью 443 беспилотника работу ПВО в Пермском крае тоже упомянули. Там указали его рядом с другими регионами России и аннексированным Крымом.

Что производят на "Азоте"

Ранее этот филиал был атакован в октябре 2025 года.

Предприятие в Березниках - филиал АО "ОХК "Уралхим". Оно является правопреемником Березниковского химического комбината.

Там производят аммиак, азотную кислоту, аммиачную и калийную селитру, карбамид, нитрит-нитратные соли и другую химическую продукцию. Работают на предприятии 2500 человек.

Азотную кислоту используют предприятия ВПК, чтобы производить взрывчатку и прах. В частности, ею снабжают Пермский пороховой завод, Соликамский завод "Урал", Алексенский химический комбинат и Бийский олеумный завод.

Напомним, Силы обороны провели подземную операцию "Велес" под Купянском.

Бойцы продвинулись коммуникациями более 15 километров в тыл россиян и взяли в плен более 30 окупантов.