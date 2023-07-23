Украина надеется на санкции Красного Креста в отношении белорусского подразделения

"Участие Белорусского Красного Креста в насильственной депортации украинских детей с оккупированных Россией территорий в Беларусь является соисполнением в совершении международного преступления", - отметил Костин.

Он пояснил, что как организация, она откровенно нарушает нормы международного права и основополагающие принципы Красного Креста.

"Мы надеемся, что Международная федерация обществ Красного Креста рассмотрит нарушение добропорядочности и примет соответствующие санкции", - подчеркнул генпрокурор.

В то же время Костин сообщил, что со своей стороны Украина начала расследование, направленное на обеспечение ответственности по каждому случаю принудительного перемещения или депортации украинских детей.

Вывоз украинских детей на территории РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

В частности, в начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области. Кроме того, хотят похитить еще 750 детей.

Также недавно стало известно, что оккупанты планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.

Участие Беларуси в незаконной депортации

Недавно стало известно, что глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов признал, что "принимал, принимает, и будет принимать активное участие" в вывозе детей из Украины.

В начале месяца мы сообщали, что белорусский паралимпиец помогает незаконно вывозить детей с оккупированных территорий Украины.

К тому же уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что украинские власти подтверждают, что территорией Беларуси при участии власти этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал на заседании Совета безопасности отреагировать на признание главы Красного Креста Беларуси Дмитрия Шевцова об участии в насильственном вывозе детей из Украины из оккупированных войсками РФ территорий.

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