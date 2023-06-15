Оккупанты в июне вывезли в Россию 150 детей из Луганской области, - ЦНС
В начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей из временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщается, 8 июня 150 детей из Старобельского района Луганской области были незаконно вывезены в оздоровительные базы отдыха "Лесной" и "Сосенка" Прикубанского района Карачаево-Черкесской республики РФ.
Кроме того, с июня в этих заведениях ожидают 750 детей с временно оккупированной территории Луганской области.
Депортация украинских детей в РФ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук также сообщала, что в России меняют имена и даты рождения депортированных украинских детей.
По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на май доподлинно известно о 19 393 ребенка, незаконно вывезенных в Россию с временно оккупированных территорий Украины.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признала депортацию украинских детей в Россию геноцидом.
А в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.
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