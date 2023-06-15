ua ru
Чт, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты в июне вывезли в Россию 150 детей из Луганской области, - ЦНС

Новина українською →
Луганская область, Четверг 15 июня 2023 17:50
Оккупанты в июне вывезли в Россию 150 детей из Луганской области, - ЦНС Фото: оккупанты в июне вывезли в Россию 150 детей из Луганской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей из временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, 8 июня 150 детей из Старобельского района Луганской области были незаконно вывезены в оздоровительные базы отдыха "Лесной" и "Сосенка" Прикубанского района Карачаево-Черкесской республики РФ.

Кроме того, с июня в этих заведениях ожидают 750 детей с временно оккупированной территории Луганской области.

Депортация украинских детей в РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук также сообщала, что в России меняют имена и даты рождения депортированных украинских детей.

По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на май доподлинно известно о 19 393 ребенка, незаконно вывезенных в Россию с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признала депортацию украинских детей в Россию геноцидом.

А в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск діти окупанти департація Война России против Украины
NEWS
РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска
РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом