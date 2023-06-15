Оккупанты в июне вывезли в Россию 150 детей из Луганской области, - ЦНС

В начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей из временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщается, 8 июня 150 детей из Старобельского района Луганской области были незаконно вывезены в оздоровительные базы отдыха "Лесной" и "Сосенка" Прикубанского района Карачаево-Черкесской республики РФ.

Кроме того, с июня в этих заведениях ожидают 750 детей с временно оккупированной территории Луганской области.

Депортация украинских детей в РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук также сообщала, что в России меняют имена и даты рождения депортированных украинских детей.

По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на май доподлинно известно о 19 393 ребенка, незаконно вывезенных в Россию с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признала депортацию украинских детей в Россию геноцидом.

А в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.