Депортация украинских детей: Кислица попросил ООН отреагировать на признание КК Беларуси
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал на заседании Совета безопасности отреагировать на признание главы Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов об участии в насильственном вывозе детей из Украины с оккупированных войсками РФ территорий.
главы Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова в организации насильственного вывоза украинских детей с оккупированных территорий.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кислицы во время заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке.
Украинский дипломат попросил соответствующих должностных лиц ООН обратить внимание на недавнее "публичное признание должностных лиц Белорусского национального комитета Красного Креста в их причастности к незаконному массовому насильственному вывозу детей" с территорий Украины, временно подконтрольных оккупантам.
Такое обращение было адресовано, в частности, к специальному представителю генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов.
Кроме того, Кислица просит должностных лиц Организации "надлежащим образом отслеживать эту шокирующую ситуацию", а также и проинформировать о ней.
Участие Беларуси в незаконной депортации украинских детей
Глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов 19 июля признал, что "принимал, принимает, и будет принимать активное участие" в вывозе детей из Украины.
Напомним, что в начале июля сообщалось о том, что белорусский паралимпиец помогает незаконно вывозить детей с оккупированных территорий Украины.
Добавим, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что власти Украины подтверждают, что по территории Беларуси при участии власти этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.
В свою очередь генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что Украина расследует вероятную роль Беларуси в принудительной депортации детей с временно оккупированных территорий.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал суд Гааги арестовать главу Красного Креста Беларуси.
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