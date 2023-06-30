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Украина надеется на помощь Испании, чтобы получить влияние в Латинской Америке, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина рассчитывает, что во время председательства Испании в Евросоюзе нашей стране удастся получить влияние в Латинской Америке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава государства рассказал, что несколько неназванных стран заблокировали для него приглашение принять участие в саммите ЕС-Латинская Америка в Брюсселе 17-18 июля, которое инициировал премьер Испании Педро Санчес.

"У нас есть формула мира, и Педро оказал нам большую поддержку. Он ведет постоянный диалог с Латинской Америкой, и они прислушиваются к нему, это факт. Но я скажу откровенно, что некоторые страны Латинской Америки блокируют это решение и это приглашение", - рассказал президент.

Он также отметил, что ожидает от стран Латинской Америки, что они не только присоединятся к формуле мира, но и выступят против войны, которую начали россияне.

Страны Латинской Америки и война в Украине

Отметим, что большинство стран Латинской Америки занимают нейтральную позицию по отношению к полномасштабной войне России против Украины. В частности, крупнейшие государства континента - Колумбия, Бразилия, Мексика и Аргентина - отказались предоставлять нашим военным оружие по просьбе США.

К примеру, своей неоднозначной позицией особенно известна Бразилия, президент которой обвинял страны Запада в том, что они "поощряют войну", предоставляя Украине оружие. При этом страна продолжает сохранять сотрудничество с Россией.

Сейчас же Украина активно пытается привлечь страны Латинской Америки к поддержке формулы мира, поскольку, как заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба, такую инициативу должно поддержать как можно большее количество стран.

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